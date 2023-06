LIVE Sonego-Rublev 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break in apertura subito dall’azzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI FOGNINI-OFNER 3-2 Gran risposta d’incontro di rovescio dima sbaglia una volèe comodissima. 40-30 Grande dritto lungolinea diconche si aspettava l’incrociato. 30-30 Servizio al corpo e dritto! 15-30 Dritto lungolinea seguito a rete daperò era arrivato bene e stringe col rovescio. 15-15 Errore di rovescio per il russo. 0-15 Smorzata letta prima dache chiude col dritto. 3-1 Bellissimo rovescio in contropiede, tiene il servizio il russo. 40-30 Errore gratuito dicol dritto. 40-15 Spinge Andrey, in rete il dritto di ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzoche - alle 12.30 - si confronterà con il russo Andrey Rublev. Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio Fognini che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco ...Roland Garros, terzo turno: tocca a Fognini,contro Rublev. ...Tre italiani in campo a Parigi per il terzo turno. Apre il programmasul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev, più tardi Musetti contro Norrie e Fognini - Ofner. aggiornamenti, ...

LIVE Sonego-Rublev, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurro è sfavorito, serve un'impresa OA Sport

Il Roland Garros 2023 è in diretta su Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport ...La diretta scritta di venerdì 2 giugno: in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale ...