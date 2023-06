LIVE – Musetti-Norrie | terzo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il carrarino ha veleggiato nelle prime due uscite francesi, in cui non ha lasciato set per strada rispettivamente contro lo svedese Mikael Ymer ed il russo Alexander Shevchenko. Adesso il confronto con il britannico. Quest’ultimo al primoha sconfitto solamente al quinto set il francese Benoit Paire prima di domare al secondo l’altro transalpino Lucas Pouille.partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti è in suo favore (1-0). I due si sono incontrati recentemente agli ottavi di finale di Barcellona, con Lorenzo ...