LIVE Musetti-Norrie 6-1 6-2 6-4 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il toscano irrompe agli ottavi

20:19 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:18 Ben l'83% di punti vinti con la prima palla di servizio da parte del tennista di Carrara. Disastroso invece, appena sopra al 50% di resa con la prima, e poco oltre il 40% con la seconda. 20:18 Terzo set che improvvisamente si era complicato. Lorenzo è stato bravo a rimanere concentrato annullando due pericolose palle break sul 3-4, prima di ritrovare i suoi colpi ed archiviare la ...

Fognini - Ofner 2 pari al quinto 18:12 - Sul campo Simonne Mathieu hanno iniziato Lorenzoe Cameron Norrie 18:10 - Fognini e Ofner si giocheranno al quinto set un posto agli ottavi. ...giocherà contro ......tocca acontro Norrie. Inatnto rimonta pazzesca di Sonego che, sotto 2 set a zero, elimina il n. 7 al mondo Rublev e agli ottavi sfiderà Khachanov . FOGNINI - OFNER 7 - 5 3 - 6 4 - 4...

In campo Musetti, avanti 2-0 contro Norrie. Fognini sconfitto dall'austriaco Ofner al 5° set dopo 4 ore di gioco. Intanto rimonta pazzesca di Sonego che, sotto 2 a zero, elimina il n. 7 al mondo Ruble ...