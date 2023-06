LIVE Italia-USA | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre vogliono tornare al successo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 L’al momento occupa la dodicesima posizione in classifica, vi ricordiamo che per qualificarsi alla fase degli scontri diretti sarà necessario terminare la prima fase tra le prime otto. 18:48 Si tratta invece solo del secondo match per gli USA, che nel primo match hanno superato 3-2 le campionesse del Mondo della Serbia. 18:45 L’, dopo aver vinto al debutto contro la Thailandia (3-2), ha ieri subito una pesante sconfitta contro la Polonia (3-1). 18:42 Terzo appuntamento per le ragazze di Mazzanti che questa sera, ad Antalya (Turchia), sfideranno le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. 18:39 Buonasera e benvenuti alladi-USA, match valido per la quarta giornata della ...