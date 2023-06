LIVE Italia-USA 6-13 | Nations League volley femminile in DIRETTA | inizio falloso per le azzurre

Leggi su oasport

7-14 Parallela imprendibile di Drews. 7-13 Cambio di diagonale, dentro Battistoni e Malual. 7-13 Ancora una pipe vincente di Omoruyi. 6-13 Errore in parallela di Sylla, troppi gratuiti, Mazzanti chiama time-out. 6-12 Scappa il primo tempo di Squarcini. 6-11 Gran diagonale di Lanier. 6-10 Errore in battuta di Jones-Perry. 5-10 Lanier approfitta di una slash. 5-9 Mani-out di Drews da posto due. 5-8 Scappa anche la battuta di Hancock. 4-8 Sul nastro il servizio di Bosio. 4-7 ANDIAMOOOOOO! Nwakalor chiude uno scambio spettacolare,super in difesa! 3-7 Non passa il servizio di Squarcini. 3-6 Muroneeee di Squarcini su Drews! 2-6 Ancora una fast di Rettke, stiamo faticando in ricezione e Mazzanti chiama subito time-out. 2-5 Jones-Perry pianta un chiodo in diagonale. 2-4 Fast profonda di ...