LIVE Italia-USA 16-25 | Nations League volley femminile in DIRETTA | primo set complesso per le azzurre

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-25 Muro di Lanier su Squarcini. 16-24 Nwakalor annulla il secondo set-point. 15-24 Errore in battuta di Drews. 14-24tempo di Rettke. 14-23 Stampatona di Squarcini su Lanier! 13-23 Pipe di Jones-Perry. 13-22 Male dai nove metri anche Mazzaro. 13-21 Lunga la battuta di Jones-Perry. 12-21 Non si intendono Bosio e Mazzaro. 12-20 Jones-Perry questa volta passa in parallela. 12-19 Ottimotempo di Mazzaro. 11-19 Non passa la battuta di Malual. 11-18 Break azzurro con un gran colpo di Nwakalor. 10-18 Rientra in campo Nwakalor. 10-18 Omoruyi è l’unica a passare con continuità in attacco. 9-18 Ennesima diagonale di Jones-Perry. 9-17 Gamma vincente di Drews. 9-16 Lunga la battuta di Lanier. 8-16 Invasione a rete di Malual. 8-15 Invasione aerea di Rettke. 7-15 Muro di ...