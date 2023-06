LIVE Italia-USA 1-1 | Nations League volley femminile in DIRETTA | dominio delle azzurre nel secondo set!

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-7 Ancora un buon colpo da posto quattro di Sylla. 10-7 Muro di O’Neal su Danesi. 10-6 Passa questa volta Jones-Perry. 10-5 ANCORAAAAAA! Stampatona di Nwakalor su Jones-Perry. 9-5 Muroneeeeee di Nwakalor su Jones-Perry. 8-5 Aceeee di Omoruyi! 7-5 Ancora un gran colpo di Omoruyi, che bella. 6-5 Contrattacco in rete di Sylla. 6-4 Bordata paurosa di Omoruyi, la crescita di questa ragazza è impressionante. 5-4 Mani-out di Jones-Perry. 5-3 Ottimo primo tempo di Squarcini. 4-3 In rete la battuta di Sylla. 4-2 Scappa la parallela di Drews. 3-2 Lungo il servizio di Nwakalor. 3-1 ANDIAMO! Difesa e contrattacco vincente con Sylla! 2-1 Squarcini approfitta di una slash! 1-1 Parallela paurosa di Nwakalor su palla difficile. 0-1 Si riparte con un primo tempo di O’Neal. 19:50 Gran risposta ...

... esprime parole favorevoli per l'insegnamento sulla formazione dell'e sull'insegnamento dell'... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ......2 giugno per i colori biancazzurri che saranno premiati dal Comune per la stagione sportiva 2022/23 che ha portato sia alla storica promozione in Lega Pro Serie C che alla vittoria della Coppa...Di contro, i viola di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta patita nella finale di Coppacontro l'Inter di Simone Inzaghi, hanno battuto la Roma nella scorsa giornata e hanno ancora la ...

LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile in DIRETTA: altra sfida durissima per le azzurre OA Sport

Nota FIP: "Dopo una settimana di allenamenti a Pordenone, la Nazionale Femminile domani sera scende in campo alla “Maroussi Agios Thomas Indoor Hall” di ...A Firenze il Golden Gala Pietro Mennea esplode con il record italiano di salto triplo firmato al primo turno da Andy Díaz Hernández (Libertas Unicusano Livorno), che con 17,75 (0,9) migliora il limite ...