LIVE – Golden Gala Firenze 2023 | aggiornamenti in DIRETTA atletica

(Di venerdì 2 giugno 2023) Latestualedidi, terza tappa della Wanda Diamond League dileggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare dell’evento intitolato alla leggendaria “Freccia del Sud”. Non si svolgerà l’atteso duello tra l’americano Kerley e il campione olimpico Marcell Jacobs, costretto nuovamente a dare forfeit per un problema fisico, ma non mancheranno le sfide da seguire. In chiave azzurra, fari puntati soprattutto sui campioni olimpici della 4×100 Fausto Desalu e Filippo Tortu (entrambi in gara sui 200 metri), ma anche Larissa Iapichino, Ayomide Folorunso, Daisy Osakue, Leonardo Fabbri, Zane Weir, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.30 di venerdì 2 giugno allo Stadio Luigi ...

LIVE Atletica, Golden Gala 2023 in DIRETTA: cast stellare a Firenze, attesa per Tortu e Iapichino OA Sport

Oggi venerdì 2 giugno (a partire dalle ore 18.30 e fino alle ore 22.00) andrà in scena il Golden Gala 2023, terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del Golden Gala "Pietro Mennea" 2023, meeting valido per la terza tappa della Wa ...