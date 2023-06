LIVE Giro dell’Appennino 2023 in DIRETTA | vince Marc Hirschi! Secondo Rodriguez

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Quarto il giovane Francesco Busatto, migliore degli italiani. 15.57 Terzo posto per il sorprendente eritreo Henok Mulubhran (Green Project-Bardiani CSF) 15.55Finale stratosferico dello svizzero che diventa il primo corridore della sua nazione are ilchiude un grandissimo Cristian. 15.53 ULTIMO CHILOMETRO! 15.51 Due chilometri alla conclusione. 15.49 HIRSCHI SI AGGANCIA A! In volata non ci dovrebbe essere partita. 15.46 Cinque chilometri alla fine, Hirschi si trova ora a 10? da. 15.43 Si avvicina ancora Hirschi: a 7 km dalla fine, lo svizzero è a 12? da ...