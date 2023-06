LIVE Giro dell’Appennino 2023 in DIRETTA | Rodriguez in testa a 30 km al traguardo | Rota e Hirschi all’inseguimento

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Prova a non mollare Marc, il quale si porta dietro Elie Gesbert per provare a riprendere l’andaluso. 15.19 SE NE VA! Il 28enne della Arkea ha ora 32? di vantaggio sugli inseguitori! 15.16 Nel quintetto alle spalle disono rientrati anche: Louis Meintjes (Intermaché), Jordi Lopez e José Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Henok Mulueberhan (Green Project-BardianiCSF), Thomas Pesenti (Beltrami TSA Tre Colli). 15.13 Da segnalare invece che Davide Formolo si sia staccato anche dal gruppo alle spalle del quintetto inseguitore. 15.12 Il quintetto alle spalle dell’andaluso ha un distacco di 12?. 15.10 In cinque provano a seguire lo spagnolo: Lorenzo(Intermaché-Circus Wanty), Marc(UAE ...

LIVE Giro dell'Appennino 2023 in DIRETTA: presenti Formolo e Hirschi, attesa per i giovani Busatto e Piganzoli OA Sport

Il Giro dell'Appennino è arrivato all'edizione numero 84. Un percorso interessante, che vede cinque salite abbastanza impegnative, che sarà dedicato alla memoria di Davide Rebellin, deceduto lo scorso ...