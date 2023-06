LIVE Giro dell’Appennino 2023 in DIRETTA | presenti Formolo e Hirschi | attesa per i giovani Busatto e Piganzoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’84ma edizione del, tradizionale corsa in linea che si snoda tra Piemonte e Liguria, quest’anno dedicata al compianto Davide Rebellin, il quale era spesso protagonista in questa gara anche in età avanzata Il tracciato, lungo nel suo complesso 198,5 km, presenta numerose insidie, concentrate soprattutto nel finale di gara: si parte a Novi Ligure e, dopo una cinquantina di chilometri poco impegnativi, si affronterà la prima salita di giornata, il Passo della Castagnola (2.9 km al 5.3%). Il percorso poi presenta il corto strappo del Passo dei Giovi (2.3 km al 4.5%), prima della discesa a valle che precede il trittico decisivo: Crocetta d’Orero (9 km al 3.3%), ...

Fiorella Mannoia e Danilo Rea debuttano a Roma con Luce, ilche li porterà per tutta l'estate inper l'Italia. "Erano 30 anni che parlavamo di fare un tour insieme - raccontano la cantante ...La programmazione ha in serbo tantid'autore con molti artisti made in Palermo come quello dei ... con una nuovissima batteria di date in calendario che porteranno la tribù danzereccia inper ...Inoltre, per non farsi mancare nulla, la cantante sarà inper l'Italia per regalare al suo pubblico una serie dicon Massimo Roccaforte e alle chitarre e Adriano Muraria al violino. Un trio ...

Giro d'Italia, capolavoro di Roglic nella crono: è la nuova maglia rosa Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'84ma edizione del Giro dell'Appennino, tradizionale corsa in linea che si snoda tra Piemonte e ...Un pianoforte, una voce, la maestosità delle Terme di Caracalla alle spalle e un tappeto di candele ai piedi a circondarli. E nessun orpello aggiuntivo "perché non avevamo bisogno di altro per sottoli ...