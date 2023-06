LIVE Giro dell’Appennino 2023 in DIRETTA | Castrillo in testa a 60 km dal traguardo | gruppo a 2’40”

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Inizia a cadere qualche goccia di pioggia sulle teste dei corridori. 14.27 Sei chilometri all’inizio della salita di Pietralavezzara. 14.25 Ilha alzato notevolmente il ritmo e guadagna la bellezza di quaranta secondi sul 22enne della Equipo Kern Pharma. 14.23 Guadagna ancorasui più immediati inseguitori: lo spagnolo ha ora 1’10” di vantaggio su Mifsud, Ansaloni e Serrano. 14.21 Sessanta chilometri al. 14.19 La UAE Emirates e la Intermaché devono cercare di guadagnare il più possibile in questa fase della corsa,sembra intenzionato a continuare l’attacco. 14.17 Il 22enne spagnolo ha colto di sorpresa i compagni di fuga sulla Crocetta d’Orero, ed ora proverà a mantenere il distacco nel tratto di ...

LIVE Giro dell'Appennino 2023 in DIRETTA: presenti Formolo e Hirschi, attesa per i giovani Busatto e Piganzoli OA Sport

Il Giro dell'Appennino è arrivato all'edizione numero 84. Un percorso interessante, che vede cinque salite abbastanza impegnative, che sarà dedicato alla memoria di Davide Rebellin, deceduto lo scorso ...