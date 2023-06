LIVE Giro dell’Appennino 2023 in DIRETTA | Castrillo in testa a 50 km dal traguardo | gruppo a 1’30”

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Dopo due chilometri di salita, ilviaggia con un distacco di 37? su. Come prevedibile la UAE Emirates, e in seconda battuta la Intermaché, fanno l’andatura. 14.39 Perde ancora qualcosinanelle prime fasi della salita, ilè ora a 48?. 14.36 Ilriprende anche Mifsud e Serrano grazie all’azione degli uomini della UAE Emirates. 14.35 Inizia la salita di Pietralavezzara (6.2 km à 7.7%):ha faticato parecchio nell’ultima parte di piano senza un alleato e ha perso 30? sul. 14.33 Cinquanta chilometri al termine della gara. 14.32 Guadagna ancora ilnel tratto di pianura che precede la salita: ...

LIVE Giro dell'Appennino 2023 in DIRETTA: presenti Formolo e Hirschi, attesa per i giovani Busatto e Piganzoli OA Sport

