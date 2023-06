LIVE Fognini-Ofner | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il ligure sogna l’approdo agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladi, incontro di terzo turno del. Fabiodi finale del secondo Slam dell’anno in una stagione fino ad ora molto complicata. Ilha già raggiunto questo risultato a Parigi altre tre volte, l’ultima nel 2019 quando venne eliminato in quattro set da Alexander Zverev. L’occasione per andare avanti in questo torneo è molto ghiotta, perché nel terzo turno del torneo parigino non affronterà una testa di serie, bensì Sebastian, numero 118 ...