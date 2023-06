LIVE Fognini-Ofner | 7-5 | 3-6 | 5-7 | 6-1 | 4-6 Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro lotta ma si arrende in cinque set

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI SONEGO-RUBLEV 19.00 Termina qui latestuale di, incontro vinto dall’austriaco per 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 che accede così agli ottavi di finale. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona serata a tutti. 18.58 In questo match l’iniziativa è stata quasi sempre in mano al tennista austriaco che infatti ha concluso la partita con più vincenti, 48 a 38, ma anche più errori non forzati, 74 a 56, e meno errori forzati, 46 a 52. 18.56 Al prossimo turnoaffronterà il vincente di ...