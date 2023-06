LIVE – Fognini-Ofner 7-5 3-6 5-7 5-1 | terzo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel. Chance di tornare nella seconda settimana dello slam parigino per il classe 1987 ligure, che proverà a mettere fine alla corsa dell’austriaco, giunto a cinque successi consecutivi tra qualificazioni e main draw.finora ha perso un solo set, al secondodel tabellone cadetto contro il britannico Choinski, mentre si è imposto nettamente nelle altre quattro sfide, a testimoniana di un ottimo stato di forma. Fabio, reduce dai successi ai danni di Auger-Aliassime e Kubler, deve rimanere concentrato e provare a rispettare un pronostico che lo vede leggermente favorito. Sportface.it ...

- OFNER 7 - 5 3 - 6 4 - 4SONEGO - RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3in campo contro l'austriaco Ofner 14:40 - Il russo recupera il break nel quarto set, 4 - 3 per lui 14:25 - Lorenzo Sonego che era stato sotto di 2 set, ha vinto il terzo ed è avanti di un ...Il secondo incontro in programma è quello di Fabioin campo l'austriaco Ofner. Musetti giocherà contro ...

LIVE Fognini-Ofner, Roland Garros 2023 in DIRETTA: il ligure sogna l'approdo agli ottavi OA Sport

La diretta scritta di venerdì 2 giugno: in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale ...Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il Roland ...