LIVE Fognini-Ofner | 4-4 Roland Garros 2023 in DIRETTA | recupera il break l’azzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI SONEGO-RUBLEV A-40 Grandissima difesa del ligure, che ribalta lo scambiondo uno smash e poi chiude con un buon dritto in avanzamento. 40-40 Tenta la soluzione lungolinea, ma la palla termina al centro del corridoio. A-40 Termina in corridoio il dritto inside-out giocato dall’austriaco. 40-40 Termina lungo il rovescio lungolinea giocato da, che aveva provato ad evadere dallo scambio sulla diagonale di sinistra. Seconda 30-40 Termina in rete la volee di, il quale aveva seguito un attacco non molto incisivo. 30-30 Comanda lo scambio con il rovescio il ligure che prima si apre il campo con il ...

Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco dopo (alle 14:30) Musetti giocherà contro Norrie. Oggi l'attenzione va ai nostri tre giocatori in campo: Sonego sfida Rublev, Musetti ci prova con Norrie, se la vedrà con Ofner. Qui l'Order of play di oggi.

Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il Roland ...