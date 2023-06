LIVE Fognini-Ofner | 1-0 Roland Garros 2023 in DIRETTA | iniziata la partita

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI SONEGO-RUBLEV 15-15 Non supera la rete la risposta di. 0-15 Comanda bene lo scambio con il dritto con, che però viene messo in difficoltà dallo slice difensivo dell’avversario. L’austriaco va fuori giri sul rovescio e la palla termina in corridoio. Al servizio. 1-0 Gioco: con un altro punto veloce con il servizio il ligure chiude il game. 40-15 Tenta la soluzione lungolinea, ma il rovescio termina in rete. 30-15 Stecca la risposta di dritto l’austriaco. 15-15 Termina in rete la risposta di rovescio disulla seconda di. 0-15 ...

7 al mondo Rublev esul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il ... sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti SONEGO - RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 4 - 4Oggi l'attenzione va ai nostri tre giocatori in campo: Sonego sfida Rublev, Musetti ci prova con Norrie,se la vedrà con Ofner. Qui l'Order of play di oggi. L'EDITORIALE DI SCANAGATTA sul ko ...Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabioche sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco dopo (alle 14:30) Musetti giocherà contro ...

LIVE Fognini-Ofner, Roland Garros 2023 in DIRETTA: il ligure sogna l'approdo agli ottavi OA Sport

Fognini-Ofner è un match valido per il terzo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.La diretta scritta di venerdì 2 giugno: in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale ...