LIVE – F1 | GP Spagna Barcellona 2023 | le prove libere 2 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ladelle2 del GP didi F1. Dopo le FP1 piloti e vetture di nuovo in pista sul circuito di Montmelò per l’attesa seconda sessione dinella quale sarà a disposizione un’altra ora per testare il passo gara e il tempo da qualifica sul circuito catalano. E’ in questo modo che giunge alla conclusione il venerdì dedicato alle sessioni di, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo nelle FP2? Scopriamolo assieme nella nostrascritta che inizierà alle ore 17 di venerdì 2 giugno. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLE IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 17.00 Amici di ...