LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la FP2 | la Ferrari prova ad avvicinarsi a Verstappen

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Passando a quello che vedremo domani. Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora comandata in solitudine da Michael Schumacher, capace di ottenerne 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Curiosamente, questo significa che quando il tedesco è partito davanti a tutti in, ha poi vinto il Mondiale! Il teutonico, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque. Sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 6 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), più 1 per Fernando Alonso (2006), Valtteri Bottas (2019) e Charles Leclerc (2022). 16.43 Sul fronte dei team, la scuderia più blasonata è la, ...

01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari testa gli aggiornamenti Diverse scuderie si sono presentate a Barcellona con novità non indifferenti, su tutte la Ferrari che va a caccia di ...La scuderia di Maranello porta infatti in pista ini primi attesissimi aggiornamenti alla SF ... il Cavallino oggi " FP1 in diretta su MotorBox dalle 13.15 , seconda sessione di liberea ...12:42 Prove libere GPtiming Caro fan di Autosprint, è RACE WEEK! Segui qui con noi il primo turno di prove libere del GP di. libere - 1

F1, GP Spagna: la diretta delle prove libere a Barcellona Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.00 per le FP2. 14.35 Ferrari che non ha scoperto troppo le carte in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Torna in pista con gomma media Leclerc per la simulazione del passo gara. 14.26 Primi tempi interessanti per le Mercedes: decimo Russell e dodicesimo Ha ...