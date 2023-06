LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | subito le Red Bull davanti | si nascondono le Ferrari

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Qualche saltellamento e scodata per Verstappen che ha fatto anche una correzione in curva 10. 13.50 Terzo tempo per Carlos Sainz! 1?140 da Verstappen, anticipa Tsunoda. 13.48 In terza posizione c’è il sorprendente Tsunoda con l’AlphaTauri a 1?253 da Verstappen. 13.47 Sainz e Leclerc ora sono in pista per cercare di abbassare il loro tempo che è piuttosto alto. 13.45 Questi i tempi fatti registrare finora: 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:15.945 2 2 Sergio PEREZ RedRacing+0.475 2 3 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.491 2 4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.548 1 5 Esteban OCON Alpine+1.572 1 6 Pierre GASLY Alpine+1.865 1 7 Lewis HAMILTON Mercedes+2.247 18 Carlos SAINZ+2.478 1 9 Logan SARGEANT Williams+2.655 2 10 Alexander ALBON Williams+2.669 211 ...