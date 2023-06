LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | la Ferrari testa i nuovi aggiornamenti | FP1 dalle 13 30

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 E la? Ladeve rimboccarsi le maniche. Nel weekend scorso si è sbagliato quasi tutto lo sbagliabile allo di strategie e di errori da parte dei piloti, in particolare di Leclerc in qualifica. Serve un’inversione decisa di tendenza. 12.59 Chi ne sta dando costantemente di dimostrazioni è Fernando Alonso, secondo a Monaco, cinque podi in sei gare con un’Aston Martin che sorprende sempre di più: impressiona la differenza con il compagno di scuderia Lance Stroll. 12.56 Colui che si deve riscattare è invece Sergio Perez, che con uno zero piuttosto pesante ha perso contatto nel Mondiale da Max Verstappen: il messicano deve tornare a dare delle dimostrazioni. 12.53 Si riparte subito dopo il fine settimana di Montecarlo, nel quale è arrivata la ...

12:42 Prove libere GPtiming Caro fan di Autosprint, è RACE WEEK! Segui qui con noi il primo turno di prove libere del GP di. libere - 1, Polonia e l'Emilia - Romagna sono protagonisti di un altro progetto di un altro progetto pilota a livello regionale e nazionale ( Citizen engagement in the implementation of cohesion policy ) ...DIRETTA PROVE LIBERE 1 GPA PARTIRE DALLE 13:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: la Ferrari confida nella svolta con i nuovi aggiornamenti OA Sport

Segui, con la diretta testuale, l'aggiornamento in diretta minuto per minuto del primo turno di prove libere del GP di Spagna ...Da Montecarlo si passa alla Spagna con il GP di Barcellona. Una settimana dopo il GP di Monaco, si rimane in Europa per il Gran Premio di Spagna, settima tappa del Campionato Mondiale 2023 di Formula ...