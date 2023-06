LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | la Ferrari confida nella svolta con i nuovi aggiornamenti

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di– Numeri e statistiche del GPBuongiorno e bentrovati alladelle prime prove libere del GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato del Montmeló, assisteremo a un day-1 molto interessante dal momento che tante squadre avranno del materiale nuovo da testare e quindi le sessioni saranno anche dedicate a testare la consistenza delle novità. Lasi presenta, in questo contesto, sotto una veste molto rinnovata. Come aveva preannunciato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, la SF-23 ha seguito un po’ il trend del momento, ispirandosi alla Red Bull. A Maranello ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: prove libere, sarà la svolta per la Ferrari con gli aggiornamenti OA Sport

Tutte le prove libere del GP di Spagna verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi ...