LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | alle 13 30 le FP1 | Ferrari per risalire dopo Montecarlo

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Escludendo Hamilton, sono appena due i piloti in attività ad aver già vinto al Montmelò. Fernando Alonso (2006 e 2013) e Max Verstappen (2016, quando vinse la prima gara in carriera, e 2022). 13.20 A Lewis Hamilton appartiene il record di successi consecutivi su questa pista: ben cinque tra il 2017 e il 2021. 13.17 I piloti più vincenti nel GP disono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. Il tedesco lo ha fatto nell’arco di un decennio (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004) ed è stato appaiato dal britannico solo in tempi recenti. Il trentottenne inglese ha invece primeggiato nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 13.14 Il GP di Barcellona è ormai un classico, infatti questo fine settimana si correrà per la 33ma volta consecutiva il Gran Premio di ...

La scuderia di Maranello porta infatti in pista ini primi attesissimi aggiornamenti alla SF ... il Cavallino oggi " FP1 in diretta su MotorBox dalle 13.15 , seconda sessione di liberea ...12:42 Prove libere GPtiming Caro fan di Autosprint, è RACE WEEK! Segui qui con noi il primo turno di prove libere del GP di. libere - 1, Polonia e l'Emilia - Romagna sono protagonisti di un altro progetto di un altro progetto pilota a livello regionale e nazionale ( Citizen engagement in the implementation of cohesion policy ) ...

F1 LIVE GP Spagna: segui in diretta le prove libere Autosprint.it

Segui, con la diretta testuale, l'aggiornamento in diretta minuto per minuto del primo turno di prove libere del GP di Spagna ...Da Montecarlo si passa alla Spagna con il GP di Barcellona. Una settimana dopo il GP di Monaco, si rimane in Europa per il Gran Premio di Spagna, settima tappa del Campionato Mondiale 2023 di Formula ...