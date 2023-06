LIVE Bari-Sudtirol 1-0 | Benedetti!

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tutto in 90 minuti: in palio c'è la finale dei playoff di Serie B. Alle 20.30si affrontano in un San Nicola gremito,...

- Secondo round della semifinale playoff trae Sudtirol: si parte dall'1 - 0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra di Mignani che dovrà superare quella di Bisoli ...Batte Bellomo sul primo palo prolunga di testa Vicari ma non trova nessun compagno sul secondo palo, rimessa dal fondo Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Sudtirol in maglia viola,nella ...... se due squadre hanno lo stesso numero di reti nel conto totale tra andata e ritorno, vola in finale la squadra meglio classificata nella stagione di Serie B 2022/23, in questo caso il. Il ...

Bari-Sudtirol diretta 1-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

76' - Negli ospiti dentro Carretta e Rover per De Col e Celli 75' - Episodio dubbio in area di rigore sudtirolese. Cheddira steso da Zaro, l'arbitro lascia proseguire ed il Var ...70' - Dentro Botta, Folorunsho e Benedetti. Escono Esposito, Maita e Morachioli 68' - Buon cross di Maiello, deviazione di Esposito fuori dallo specchio della porta avversa.