LIVE Atletica | Golden Gala 2023 in DIRETTA | tris di vittorie per l’Italia con Diaz record nazionale! | Fabbri e Iapichino! Record del mondo di Kipyegon!

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca della serata su OA Sport. 22.00 Si chiude dunque con undiitaliane questo, valido per la terza tappa di Diamond League, profeti in patria Leonardo(getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo), Andyincanta nel triplo con il nuovoitaliano (17.75). Buoni risultati anche per Filippo Tortu, Emmanuel Ihemeje, Samuele Ceccarelli e Roberta Bruni, quarti nelle rispettive gare. 21.59 VINCE LARISSAPrima vittoria per l’azzurra in Diamond ...

LIVE Atletica, Golden Gala 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna con Iapichino, Tortu, Weir e Diaz OA Sport

Golden Gala Venerdì 2 giugno lo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospita il Golden Gala 2023: ecco il programma orario e la diretta tv Venerdì 2 giugno va in scena allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze… ...Leonardo Fabbri (peso) vincitore del Golden Gala con 21.73, season best: “E’ stato bellissimo vincere qui in casa davanti a questo pubblico meraviglioso. Sapevo che oggi avrei lanciato lontano sin dal ...