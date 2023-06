LIVE Atletica | Golden Gala 2023 in DIRETTA | record italiano per Diaz! Fabbri vince nel peso | Larissa Iapichino in testa

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38 Questi i velocisti al via: Browning (Australia), Blake (Giamaica), Simbine (Sudafrica), Kerley (Usa), Bracy (Usa), Bromell (Usa), Omanyala (Kenya), Ceccarelli (Italia). 21.35 Mancano 100 metri maschili e 1500 femminili per chiudere il programma della pista. 21.33 Saranno Harrison (Usa), Woo (Corea del Sud) e Zayas (Cuba) a giocarsi la vittoria nell’alto maschile. 21.31la polacca Natalia Kaczmarek in 50?41 davanti all’olandese Lieke Klaver (50?75). Terza Lynna Irby-Jackson in 50?84. Alice Mangione è ottava in 52?61. 21.29 Partono i 400 femminili. 21.28 Dopo il terzo turno di salti nel lungo resta inin una gara che stenta a decollare. 21.25 Il programma della pista proseguirà con i 400 femminili: Mangione ...

Solo settima Daisy Osakue con 61.55 SEGUI ILTUTTI GLI ITALIANI IN GARA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI: COME FUNZIONANOSEGUI ILDELL'EVENTO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI: COME FUNZIONANO Programma Golden Gala Firenze 2023 18.30 ...COME VEDERE IL GOLDEN GALA IN TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE ...

LIVE Atletica, Golden Gala 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna con Iapichino, Tortu, Weir e Diaz OA Sport

Golden Gala Venerdì 2 giugno lo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospita il Golden Gala 2023: ecco il programma orario e la diretta tv Venerdì 2 giugno va in scena allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze… ...SALTO TRIPLO UOMINI. Allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze il Golden Gala Pietro Mennea decolla con il record italiano di salto triplo firmato al primo turno da Andy Díaz Hernández (Libertas Unicusano ...