L’Irpinia ha 33 nuovi Cavalieri all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana Foto

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 12 minutiNel corso delle celebrazioni del 2 giugno ad Avellino la Prefettura di Avellino ha consegnato 33 onorificenze dell’Ordine “Al”. Di seguito i nominativi deiinsigniti: 1. Commendatore Francesco ANNUNZIATA Responsabilesocietà cooperativa “Insieme srl”, è da sempre impegnato in attività afferenti il sostegno dei disabili e delle fasce più debolipopolazione. Ha svolto ruoli manageriali in diverse società, mostrando capacità imprenditoriali nel settore edile ed immobiliare. Si è distinto per l’impegno nel volontariato, collaborando con la ConfraternitaMisericordia di Avellino, e con residenze per anziani. Ha altresì collaborato alla realizzazione del progetto per la ...