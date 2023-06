L’Inter presenta il nuovo sponsor | i dettagli sull’accordo con Paramount+

(Di venerdì 2 giugno 2023)si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A e per la sfida di finale in Champions League contro il Manchester City. Nel frattempo arrivano novità importanti fuori dal campo, l’accordo con lo. Isono stati svelati attraverso un comunicato ufficiale. “la maglia per la finale di Istanbul., il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lopresente sulla maglia che la squadra indosserà contro il Manchester City nel più prestigioso palcoscenico europeo. Questo accordo rapuna storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale. Il logosarà presente ...

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo ...LEGGI QUI'anticipazione di Calciomercato.com IL COMUNICATO -la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa,...la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà ...