L' intelligenza artificiale può ribellarsi all' uomo? Il caso controverso del drone killer

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Alla fine è successo: l'si è ribellata all'e l'ha ucciso. Ma è accaduto solo in linea teorica: un alto funzionario dell'Air Force statunitense, durante un vertice a Londra, ha raccontato nel dettaglio come unguidato da un algoritmo programmato per distruggere potrebbeagli ordini di un operatore ed eliminarlo pur di completare la missione. Nello scenario disegnato durate una conferenza dal colonnello Tucker 'Cinco' Hamilton, era stato chiesto all'di pilotare une distruggere i siti di missili terra-aria (SAM) durante una missione di soppressione della difesa aerea nemica. La decisione ultima di fare fuoco, però spettava a un operatore umano. E poiché il software ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Il Ceo di OpenAi fa marcia indietro: "L'va messa sotto controllo come le armi nucleari" "Offro io", promette Trump ai fan. Ma se ne va ...Cosa suggerisce ChatGTP Tornando a ChatGPT, cosa suggerisce questache, di fatto, non ha mai avuto né avrà mai una relazione (almeno come noi umani la intendiamo) Alla ...Una societ tecnologica con sede a Tokyo ha da poco lanciato un'app che utilizza l'per rilevare se un gatto mostra segni di dolore a seguito di un infortunio o di una malattia,...

L’italo-svedese Gandini, che con Videocracy (2009) aveva messo sotto la lente il potere che ha la tv di influenzare le nostre scelte, fa il punto sulle moderne paure che l’automazione (e ora ...Al MiMo 2023 per la prima volta al mondo dei piloti virtuali ricevono una licenza di guida. Momento storico per la Indy Autonomous Challenge.