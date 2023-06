L’incrociatore “Garibaldi” fa tappa al porto di Civitavecchia | gli orari delle visite

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 giugno 2023)– Fino a domenica 4 giugno 2023,portaeromobili Giuseppeeffettuerà una sosta logistica neldi, ormeggiato presso la Banchina Cialdi, dove proprio il 4 giugno compirà 40 anni dal varo. Con i suoi 180 metri di ponte di volo, gli elicotteri imbarcati e la grande versatilità, l’unità è stata impiegata in gran parteprincipali missioni internazionali che hanno visto impegnata la Marina Militare nei quattro decenni scorsi. Dal 2014, insieme alle altre unità della Terza Divisione Navale, opera a supdella Forza Anfibia nazionale in sinergia con la Brigata Marina San Marco, per proiettare capacità militari e civili in mare e dal mare, anche nel più ampio contesto multinazionale e inter-agenzia. La Nave ...