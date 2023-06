Ligue 2 | Bordeaux-Rodez sospesa definitivamente | cosa succede con le scommesse

(Di venerdì 2 giugno 2023)della2 è statadopo un increscioso accadimento nel corso del primo tempo della partita. In particolare, un tifoso dei padroni di casa, che si giocavano la promozione in1, è entrato in campo facendo invasione e ha tentato di aggredire l’autore del gol degli ospiti, che si trovavano avanti di una rete. Partita delicatissima, perché i Girondini erano chiamati a vincere e per la promozione, stando al risultato finale del Metz, serviva anche segnare cinque gol senza subirne altri, mentre la squadra in trasferta doveva vincere per ottenere la salvezza, in caso contrario retrocessione. Il tutto è basato sui risultati finali delle altre partite che nel frattempo sono proseguite, in una situazione estremamente paradossale. L’incontro però ...

...00 FRANCIA2 Amiens - Laval 20:45- Rodez 20:45 Grenoble - Guingamp 20:45 Le Havre - Dijon 20:45 Metz - Bastia 20:45 Nimes - Sochaux 20:45 Niort - Quevilly Rouen 20:45 Paris FC - ...Ci sono tre squadre in corsa per i due posti disponibili per la promozione in1: il Le Havre in casa parte favorito col Dijon pure a caccia di punti salvezza. Anche- Rodez è un ......30 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Hawassa - Welayta Dicha 12:00 Dire Dawa - Adama City 15:00 EUROPA EUROPEI U17 - PLAY OFF Germania U17 - Francia U17 20:00 FRANCIA2 Amiens - Laval 20:45- ...

Ligue 2, sospesa Bordeaux-Rodez: Buades aggredito dopo il gol Sky Sport

Bruttissimo episodio in Serie B francese durante la partita tra Bordeaux e Rodez. Buades ... Una giornata particolarmente difficile in Ligue 2 dove è stato sospeso anche il match tra Nimes e Sochaux ...Bordeaux-Rodez, partita valida per la 38a e ultima giornata di Ligue 2, è stata sospesa nel corso del primo tempo perchè un tifoso del Bordeaux ha invaso il campo e ha colpito un giocatore del Rodez.