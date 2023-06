“L’ho uccisa così per non farla soffrire” Giulia Tramontano | la confessione choc del fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 giugno 2023), nelle ore scorse ilAlessandro Impagnatiello ha confessato davanti ai magistrati, nei verbali tutti i dettagli più crudi anche quelli che riguardano gli ultimi momenti della ragazza e il modo in cui Impagnatiello l’ha. Decisiva nell’arrivare alla soluzione del caso la testimonianza dell’amante del ragazzo che era riuscita a stringere un sodalizio con. Racconta infatti Repubblica come: “Le due donne si erano viste sabato, concordando di essere entrambe vittime delle manipolazioni di Alessandro Impagnatiello”. >“È successo con la suocera”., la scoperta sugli ultimi minuti di vita “La sera stessa lei è sparita e lui mi ha depistato. Lo hanno tradito i guanti in lattice nello zaino”. La ragazza si era ...