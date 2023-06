Lezione di Cassese a Pd e M5s | “Fa benissimo il governo a limitare il controllo della Corte dei Conti”

Il costituzionalista Sabinooggi terrà unasulla democrazia. Mentre di scenari strategici parleranno Maurizio Molinari, direttore de "la Repubblica" e autore de Il ritorno degli ...Giovedì 18 maggio Sabino- (14 - 15 anni) (da 16 anni) La democrazia spiegata ai giovanie dialogo per l'inaugurazione del BookStock Come funziona la democrazia Come opera ...Si sdoppia invece l'inaugurazione per il pubblico più giovane: il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino, alle 10.45 all'Arena Bookstock, terrà unasu democrazia e ...

Lezione di Cassese a Pd e M5s: "Fa benissimo il governo a limitare ... Secolo d'Italia

Più di mille incontri in quattro giorni, fino alla chiusura del 22 maggio. L'edizione "Attraverso lo specchio" celebra J.R.R. Tolkien, Italo Cavino e le guide Lonely Planet ...