Leverano in fiore Quarantesima edizione

(Di venerdì 2 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Taglio del nastro alle 19 per la 40esimadiin, manifestazione organizzata dalla associazione omonima con sede ain provincia di Lecce, in collaborazione con Comune di, Gal Terra d’Arneo, CCIAA di Lecce, Coldiretti, che coinvolge i produttori, 300 florovivaisti locali e team di fioristi in arrivo da Italia , Polonia, Estonia, Ukraina, Russia, Repubblica ceca, Slovenia, Olanda, Lettonia, Belgio, Ungheria, Finlandia. “Sarà “Ama” ovvero l’amore, in tutte le sue forme, i- spiegano dall’associazionein– ed è per questo che abbiamo realizzato un’opera che è un tributo alla tragedia nel mare di Cutro e a tutte le storie di migranti da e per la nostra terra. ...

E' quanto afferma la Coldiretti Puglia che, in occasione della 40ª edizione di "Leverano in Fiore", ha organizzato una giornata dedicata interamente ai consumatori, in partnership con Affi e AssoFloro.

Lo ha calcolato una rilevazione condotta da Ibe-Cnr in collaborazione con Coldiretti, Affi e AssoFloro. La riduzione del PM 2,5 è stata invece quantificata intorno al 15%