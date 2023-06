L' elicottero marziano Ingenuity è rimasto in silenzio per sei giorni

...a mantenere una modalità di sopravvivenza notturna a causa dell'energia solare limitata durante l'inverno. Questo ha creato incertezza nella pianificazione delle attività dell'. ...L'impatto di questa cresta si è attenuata solo quando Perseverance si è avvicinato all'". In secondo luogo, l'antenna di comunicazione che "parla" con l'si trova sul lato destro ...In particolare il software di guida del vecchio roverha ricevuto un upgrade corposo che l'...stata un'occasione per rendersi conto della quantità di polvere accumulata sul piccolo. ...

NASA Ingenuity, l'elicottero marziano ha avuto un blackout di 6 ... HDblog

Solo di recente abbiamo scoperto che ad aprile l'elicottero Ingenuity della NASA su Marte ha causato preoccupazione al suo team di operatori. Circa due mesi fa, ossia nella prima settimana di aprile, ...Commenta questa storiaCommentoPer circa una settimana ad aprile, gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno cercato freneticamente ...