Lecco | il sindaco che vuole assumere i vigili che hanno pestato Bruna | «Si sono comportati da uomini d’ordine»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ildi Pescate () Dante De Capitaniche. La donna transgender è stata aggredita il 25 maggio scorso e i tre agentiindagati per lesioni aggravate. Uno dei tre ha detto che ha agito così a causa dell’adrenalina. Ma a De Capitani non sembra importare più di tanto: «Quegli agentistati determinati. Come piace a me». In un’intervista al Corriere della Sera il primo cittadino dice che «sida veri. Voglio gente decisa, risoluta.dimostrato fermezza». E aggiunge di essersi stufato di vedere agenti che «calano le braghe in situazioni ...

Assumere i due agenti che hanno manganellato una trans Il vicecomandante a Olginate risponde al sindaco di Pescate. "Il mio lavoro è essere un punto di riferimento per i cittadini e rispettare la dig ...