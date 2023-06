Lecce | Baschirotto | «Dopo il Monza ho pianto | Umtiti mi ha dato moltissimo»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le parole di Federico, difensore del, in conferenza stampa in vista dell’ultima sfida della stagione Federicoha parlato in conferenza stampa, l’ultima di stagione per il difensore delalla sua prima annata nel campionato maggiore. Di seguito le sue parole. SALVEZZA E CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «la partita dimi sono lasciato andare alle lacrime. Sono troppo felice. Emozione inaspettata alla chiamata del mister Mancini: davvero, un momento magico». MOMENTO PIÙ DIFFICILE – «Non ci sono stati momenti difficili, o meglio, ci sono stati ma eravamo molto tranquilli e sereni. Sapevamo di potercela fare: qui aho fatto molto bene e questa piazza mi hatanto». RICORDI MIGLIORI DI STAGIONE – ...

(di Carmen Tommasi) Il magic moment di Federico Baschirotto raccontato, brevemente, in conferenza stampa. Il difensore del Lecce è intervenuto in mattinata per parlare con i media tracciando un bilancio personale e di squadre su questa annata che

Ma, qualunque sia l’esito, non pregiudicherà il fatto di restare nella massima serie. Uno degli uomini chiave del Lecce, il difensore Federico Baschirotto, ha parlato in conferenza stampa in merito ...Federico Baschirotto ha parlato in mattinata ai microfoni della sala stampa del “Via del Mare”. Di seguito le sue dichiarazioni. “E' stata una settimana incredibile, giorni pazzeschi, faccio fatica a ...