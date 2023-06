Leao rinnova con il Milan fino al 2028

(Di venerdì 2 giugno 2023) "Sono contento, speriamo di fare grandi cose in futuro, l'anno prossimo vogliamo vincere tante cose importanti. Ma ora testa al Verona". Queste le prime parole pronunciate da Rafaelfuori Casa ...

ha sempre dichiarato di sentirsi a casa, con il Milan è cresciuto e vuole affrontare al top le prossime stagioni. Chiaro chem è stato grande lo sforzo finanziario del club rossonero, per tenere ...Tutta la giornata live su Sky Sport 24 e qui nel nostro liveblog I dettagli del contratto diDurata 5 ...si era presentato in sede con la nuova maglia del Milan, che debutterà proprio domani nella sfida interna con i veneti. Per il portoghese prolungamento al 2028, con 5 milioni di euro e bonus ...

Milan, Leao rinnova fino al 2028: "Sono molto felice, qui per vincere molto" Sky Sport

Il Milan ha comunicato il prolungamento del contratto del calciatore portoghese. "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceicao Leao fino al 30 giugno ...Ma ora testa al Verona". Queste le prime parole pronunciate da Rafael Leao fuori Casa Milan, dove si era recato poco più di un'ora prima per rinnovare il proprio contratto con il club rossonero. Leao ...