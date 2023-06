Leao | «Il Milan per me è casa | sempre voluto il rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Rafael, esterno del, ha parlato delcon il club rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni Rafael, esterno del, ha parlato delTv. FUTURO – «Quando sono arrivato qua mi hanno accolto tutti a braccia aperte. Anche nei momenti difficili tutti erano lì per me. Qua sto a: con questa fiducia posso arrivare al top e vincere grandi cose. Sono molto contento perché era quello che volevo io, ho fatto sentire anche al, a tutti i dirigenti e i miei compagni. È arrivato il momento giusto, trovando l’accordo per continuare la mia storia qua». CONTINUA SUNEWS24