Le zanzare ti eviteranno come la peste | bastano poche gocce di questo prodotto e dirai addio alle punture

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 2 giugno 2023) Con l’arrivo della bella stagione, è meglio che tu stia attento: conle terrai distanti anni luce da te. Quante volte hai pronunciato la frase ‘meglio prevenire che curare’? Immaginiamo che non riesci a contarle sulle dita di una sola mano. In effetti, è davvero così: tante volte è meglio usare tante piccole accortezze prima che rimediare ad un problema quando il danno è ormai fatto. Un motto davvero interessante, quindi, che vale per ciascuna circostanza, persino ledifare per allontanare leda sé (grantennistoscana.it)Con l’arrivo della bella stagione, sono in tantissimi che non possono fare a meno di pensare. Essendo costretti a dormire con ...