La guerriglia interna ha scombinato i piani di Mosca che adesso è attaccata anche dietro le linee: di fronte ai continui attacchi delle- Putin russe, Mosca dovrà decidere se rafforzare le difese nelle sue regioni o quelle al fronte in Ucraina : lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento ...Lerusse pro Kiev hanno aggiunto di non poter organizzare l'evacuazione dei civili dagli ... Anche un altro gruppoCremlino, la Free Russia Legion, ha annunciato per oggi un raid in ...Lerusse pro Kiev hanno aggiunto di non poter organizzare l'evacuazione dei civili dagli ... Anche un altro gruppoCremlino, la Free Russia Legion, ha annunciato: 'Molto presto, avanzeremo ...

Le milizie anti-Putin che attaccano in territorio russo hanno scombinato i piani di Mosca Globalist.it

I comandanti di Mosca si trovano ora di fronte al grave dilemma se rafforzare le difese nelle regioni di confine della Russia attaccate dalle milizie anti-Putin o rafforzare le linee nell'Ucraina occu ...Mosca, 1 giu. (Adnkronos) – Gruppi antigovernativi russi che combattono a fianco dell’Ucraina nella guerra contro la Russia hanno reso noto che stanno conducendo un’altra operazione di combattimento i ...