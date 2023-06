Le Mans - Le 24 Ore da ricordare - FOTO GALLERY

(Di venerdì 2 giugno 2023) passato poco più di un secolo da quando, il 26 maggio del 1923, si disputava la prima edizione della 24 Ore di Le. Da allora, sul circuito della Sarthe è successo di tutto: trionfi, sconfitte, drammi, autentiche tragedie. Ogni edizione, o quasi, ha fatto registrare episodi degni di entrare negli annali dell'automobilismo: ricordarli tutti è impossibile. Per questo, tra i tanti che meriterebbero menzione, ne abbiamo scelti dieci. Ve li raccontiamo qui sotto, rimandandovi alla galleria di immagini in testa all'articolo per i relativi repertigrafici. L'unica di Tazio. Leggenda nella leggenda, quella di Tazio Nuvolari. Al suo glorioso palmarès non poteva mancare la vittoria a Le: arriva nel 33, con l'Alfa Romeo 8C 2300 condivisa con il francese Raymond Sommer, che si è già aggiudicato l'edizione precedente con Luigi ...

... "Il periodo in cui sono stato fuori dalla F1 mi ha aiutato a ricaricare le batterie, i due anni in discipline come la 24di Le, la 500 Miglia e la Dakar mi hanno arricchito; sono ritornato ...La 24di Leè una gara molto complessa dove conta molto la strategia e soprattutto l'affidabilità. Il circuito francese de La Sarthe è lungo ben 13,626 km e presenta 38 curve. Il programma ...Sotto la sua presidenza infatti Toyota si è rilanciata nelle corse di durata sin dal 2012 riuscendo a vincere la 24di Leper cinque volte di fila (2018 - 2022) - primato condiviso con ...

24 Ore di Le Mans: i rivali della Ferrari - Quattroruote.it Quattroruote

Weekend di Barcellona alle porte, ma chi sono i piloti che in questo Gran Premio avranno gli occhi puntati per le loro prestazioniSpider-Man: Across the Spider-Verse recensione film di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson con Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jason Schwartzman, Issa Rae, Oscar Isaac e Jake Johnson ...