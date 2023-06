Le foto | gli sms | i guanti | il verbale di A | che ha incastrato Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si chiama A., ha 23 anni, è italoinglese. È quella che comunemente viene definita “l’altra”, ovvero l’altra ragazza con cuiaveva stretto una relazione mentre conviveva con. Ma nella storia deldi Senago il suo ruolo è ben preciso. Fin dal primo momento si è schierata con la ragazza incinta. Ha cercato di proteggerla. Le ha anche offerto un posto dove dormire. Anche se lui le aveva detto che aveva problemi mentali. Poi ha collaborato con gli inquirenti. E ha testimoniato senza reticenze. Mentre chi indaga ha un sospetto. Ovvero che il barman dell’Armani Café volesse fare fuori anche lei. Che però ha contattato invece Chiara, la sorella di. Le ha raccontato tutto. E ha messo in moto la macchina che ha portato lui in carcere. ...

Così - nella carrellata diin cui è possibile vedere il fantastico scatto in cui indossa una ... 'La storia clinica,esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la ...... e allora hanno cominciato a farsi i selfie davanti la teca dell'auto, uno, due, trericordo e ho pensato a Padre Puglisi, anzi al Beato Padre Puglisi, che non ha pace neanche da morto,...Questa attività poi è stata abbandonata doposconvolgimenti politici, e negli ultimi il governo ... ma un bene aspirazionale: non a caso fanno tutti molte, e abbiamo attivato delle partnership ...

Le foto, gli sms, i guanti: il verbale di A., che ha incastrato ... Open

Sabrina Salerno, nessun trucco e nessun inganno: nell'ultima foto con sorpresa ha zittito tutte le fake news sul suo conto.Un nuovo studio ha ampliato la vista microscopica: non più solo la forma delle molecole, ma la loro stessa natura chimica può essere catturata nelle immagini. Grazie alla tecnologia i princìpi del poe ...