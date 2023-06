Le conseguenze di un Pd senza capa né coda

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 giugno 2023) Gli atteggiamenti nel Pd rispetto alla neo segretaria Elly Schlein sembrano due. Da una parte c’è chi apertamente o meno la critica e la contesta sostenendomezzi termini che è ince. Altri la appoggiano, come ha fatto recentemente Paolo Mieli scrivendo: “Difendo Schlein. Non ha colpe: La responsabilità è dei gruppi dirigenti, che la incoraggiano a dire vaghezze, e sono disposti a cambiare tutto pur di restare al potere” Ma la difesa oggettivamente suona peggio della critica più fulminante. Afferma che Schlein è una specie di poveretta che non capisce ciò che le si dice. In altre parole Mieli sostiene che Schlein non ha il dono di discernere tra il bene e il male? Vivo a Pechino da trent’anni, non comprendo e certamente è colpa mia. Federico Rampini recentemente ha spiegato che la cultura di Schlein è ispirata alla sinistra radicale americana. ...