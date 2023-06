Le cause dell’ematometra | la raccolta di sangue alterato nella cavità uterina

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tra le condizioni ginecologiche su cui porre attenzione rientra l’ematometra, un particolare accumulo diall’interno della. Si tratta, come riportato in questo studio pubblicato su ScienceDirect di una lesione ginecologica benigna le cui implicazioni, sia a livello di sintomi che di conseguenze, variano a seconda dell’età, delle caratteristiche del ciclo mestruale, dalla velocità con cui ilsi accumula e dalle possibili infezioni che si possono sviluppare. Cos’è l’ematometra? L’American Journal of Obstetrics & Gynecology definisce l’ematometra come l’accumulo dimestruale all’interno della. Questo accumulo si ha, come precisato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quando il regolare deflusso è ostruito a ...