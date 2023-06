(Di venerdì 2 giugno 2023) Mattiaè pronto a rinnovare il suo contratto con la: l’esterno ha giàsì al prolungamento Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Mattiarinnoverà a breve il proprio contratto con laalmeno fino al 2027. Il mese di giugno servirà a limare le distanze tra il giocatore e il club biancoceleste, pronto a ritoccare verso l’alto l’ingaggio dell’esterno per convincerlo a firmare.

La nuova Champions League èalle porte. LE QUATTRO FASCE PER IL SORTEGGIO LE SQUADRE QUALIFICATE AI GIRONI ITALIA: Napoli,, Inter, Milan INGHILTERRA : Manchester City, Arsenal, Newcastle, ...L'emergenza COVID - 19 ha ulteriormente indebolito il SSN, la cui crisi di sostenibilità... Lombardia e Veneto, mentre l'83,4% del saldo passivo grava su Campania,, Sicilia, Puglia, ...Buona festa della Repubblica a tutto ile alla, per quel volo definitivo che forse ... Buona festa della Repubblica agli scaligeri, cheavvezzi sono ai drammi e alle tragedie, quelli ...

Lazio, ormai ci siamo: Zaccagni ha detto sì al rinnovo. I dettagli Calcio News 24

L'ultima di campionato è ormai arrivata. Domani, al Castellani, la Lazio scenderà in campo contro l'Empoli per la trentottesima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono ...Doppia sfida super attesa quella tra capitolini e lombardi, dove scenderanno in campo due delle compagini migliori del paese ...