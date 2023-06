Lavoro femminile | si va a rilento | Meloni e Schlein non bastano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tra gli obiettivi del Pnrr non poteva mancare il sostegno all’occupazionee tra gli appalti – grandi o piccoli che siano – bisognerà tener conto delle quote del 30% per le assunzioni giudicate necessarie a ultimare i lavori aggiudicati. Assieme alle donne, altra categoria che in termini occupazionali e salariali non se la passa granché bene, gli under 36.premier non basta: ildeve essere incentivato vincolando le aziende Le quote sono quello strumento tanto amato quanto odiato che ci fa sentire un panda “una specie protetta” che altrimenti si estinguerebbe. E, in effetti, nel mondo della politica sarebbe certamente così se non avessimo le “quote rosa” alla cui funzione si oppone oggi lo storytelling della self-made woman di potere: la Presidente del Consiglio Giorgia ...