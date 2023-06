L' arbitro della finale di Champions a una conferenza di estrema destra | la Uefa non lo sospende | ' Ha chiesto scusa'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Szymon Marciniak arbitrerà ladiLeague. Laha confermato la presenza in campo del polacco, il 10 giugno a Istanbul per la sfida tra Manchester City e Inter. Il suo arbitraggio ...

... alla luce delle sue spiegazioni, 'il signor Marciniak svolgerà pienamente il suo ruolo di... Marciniak, che si è occupato anchefinale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia a Doha lo ...LONDRA - C'è scandalo e indignazione in Inghilterra per la vergognosa aggressione e gli insulti di decine di tifosiRoma nei confronti dell'inglese Anthony Taylor e dai suoi familiari in aeroporto a Budapest , all'indomanifinale di Europa League persa dai giallorossi ai rigori contro il ...La Premier League è pienamente al fianco di Anthony Taylor, l'insultato e accerchiato dai tifosiRoma mentre, insieme alla famiglia, faceva ritorno in Inghilterra dopo aver diretto la finale di Europa League tra i giallorossi e il Siviglia . Una ...

Accusato di aver preso parte a un congresso razzista, l'arbitro polacco si è scusato e l'Uefa lo ha confermato per dirigere la sfida tra City e Inter ...L’ex Juventus ha fortemente condannato l’episodio avvenuto all’aeroporto di Budapest Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) Claudio Marchisio ha es ...