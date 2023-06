L’anima di Hedi Mertens tra arte concreta e astrazione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una piccola antologia di oltre trenta dipinti ci introduce alla sensibilità di(1893 – 1982), pittrice poliedrica e sperimentale che ha fatto della conoscenza teorica un trampolino di lancio per esplorare nuove realtà. La carriera come artista comincia piuttosto tardi, negli anni Sessanta, all’età di 67 anni. In quel periodo si trasferisce in Ticino, prima a Solduno e poi a Carona, e inizia a dipingere con costanza, cullata dalla quiete dei piccoli paesi elvetici. La produzione artistica di, però, lascia trasparire le tracce di una vita impegnata, fatta di studio e approfondimento, di contaminazioni culturali, di viaggi esotici e sperimentazioni. Pndo da una formazione pittorica classica, la pittrice si fa ispirare dalle teorie compositive di artisti e intellettuali vicini all’astrattismo e ...